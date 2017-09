Bayern : le PSG, Tolisso ne se mouille pas « Par Romain Lantheaume - Le 27/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Transféré de l’Olympique Lyonnais au Bayern Munich l’été dernier, le milieu de terrain Corentin Tolisso (23 ans, 5 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) effectue son retour en France ce mercredi (20h45) pour défier le Paris Saint-Germain au Parc des Princes dans le cadre de la 2e journée de Ligue des Champions. Invité à livrer son pronostic sur la rencontre, le Tricolore n’a pas pris beaucoup de risques. "Ce sera du 50-50, a estimé l’ancien Gone en conférence de presse. On est chez eux, on s'attend à un match compliqué mais on répondra présent. (...) Ils ont mis les moyens pour recruter des très grands joueurs et leur objectif est de gagner la Ligue des Champions. Ils ont totalement changé de dimension." Au point de parvenir à s’offrir le scalp du Bayern ? Réponse dans quelques heures…

News lue par 7654 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+