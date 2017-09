Man City : Mendy absent plusieurs mois ?

Man City : Mendy absent plusieurs moi s ? « Par Romain Rigaux - Le 27/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après la victoire de Manchester City contre le Shakhtar Donetsk (2-0) mardi en Ligue des Champions, Josep Gardiola avait confirmé que l'état de santé de Benjamin Mendy (23 ans, 4 matchs en Premier League cette saison), touché au genou le week-end dernier, inquiétait les Skyblues. Un peu plus tard, l'entraîneur espagnol a annoncé que l'ancien Monégasque "va manquer plusieurs mois de compétition", dans des propos relayés par le Times. "Il voyage à Barcelone et nous allons voir ce qu'il a réellement. Notre première impression, c'est que ce sera plus long que prévu. C'est très frustrant pour lui, personnellement. Comme pour Ilkay Gündogan la saison passée, je suis désolé pour lui. Il va beaucoup nous manquer. C'est un coup dur majeur", a-t-il ajouté. Une mauvaise nouvelle pour Manchester City mais également pour l'équipe de France, sans doute privée de son latéral gauche pour les deux prochains matchs décisifs contre la Bulgarie (7 octobre) et la Biélorussie (10 octobre) dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Une mauvaise nouvelle pour Manchester City mais également pour l'équipe de France, sans doute privée de son latéral gauche pour les deux prochains matchs décisifs contre la Bulgarie (7 octobre) et la Biélorussie (10 octobre) dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

