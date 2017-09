Real : la réponse de Ronaldo aux critiques « Par Romain Rigaux - Le 27/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un doublé contre le Borussia Dortmund (3-1) mardi en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo (32 ans, 6 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison) en a profité pour répondre aux récentes critiques à son égard. L'attaquant du Real Madrid s'est réjoui de faire taire ses détracteurs, nombreux en Espagne alors que le Portugais n'avait pas marqué lors des deux matchs précédents. "On dirait que je dois prouver, match après match, quel joueur je suis. Je suis surpris de l'opinion publique à mon sujet. Une fois de plus, les chiffres parlent d'eux-même. Je suis très heureux d'avoir joué mon 400e match, d'avoir marqué mon énième but, mais ceux qui parlent sur moi ont certainement une bonne explication", a lancé CR7 après la rencontre. "C'est normal, quand je suis bien et que j'ai des occasions, je marque. Parfois, le gardien adverse ou les poteaux m'en empêchent, mais c'est le football, a-t-il poursuivi. Ma philosophie de vie est toujours la même, je suis un professionnel exemplaire et je n'abandonne jamais, j'ai toujours l'esprit sain et propre, prêt à relever les défis et subir les critiques, qui sont toujours plus acides." Face à Dortmund, Ronaldo a porté son total à 411 buts en 400 matchs sous les couleurs du Real. Impressionnant ! Face à Dortmund, Ronaldo a porté son total à 411 buts en 400 matchs sous les couleurs du Real. Impressionnant !

