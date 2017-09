Chelsea : Diego Costa s'en va frustré

Officiellement de retour à l’Atletico Madrid (voir ici), l’attaquant Diego Costa (28 ans) en a profité pour effectuer ses adieux à Chelsea, où il évoluait depuis trois ans. Sommé de faire ses valises par l’entraîneur Antonio Conte, le Brésilien de naissance reconnaît que la fin de cette aventure lui laisse un goût d’inachevé.

"Des cycles s’ouvrent, d’autres se ferment. Celui de Chelsea a commencé il y a trois ans. Trois années marquantes dans tous les domaines et que je n’oublierai jamais. (…) Ce cycle se ferme. Pas comme je le voulais (loin de là) mais de la meilleure manière possible", a glissé l’international espagnol sur Instagram.

"Je garderai toujours en mémoire et dans mon cœur les fans de ce grand club et mes coéquipiers et tout le personnel, médical, administratif et logistique. Je les emporte avec moi. Je serai toujours à leurs côtés. Je suis sûr qu’ils comprendront pourquoi ce cycle s’est terminé. Je ne pouvais pas perdre foi en moi. Merci pour tout Chelsea !" On l’aura remarqué, pas de petit mot pour Conte.