PSG : Coman voit grand pour Rabiot !

Désormais titulaire indiscutable, le milieu de terrain Adrien Rabiot (22 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison) prend de plus en plus d’épaisseur au Paris Saint-Germain. Et d’après son ancien partenaire du centre de formation, Kingsley Coman (21 ans, 6 matchs en Bundesliga cette saison), le Tricolore est loin d’avoir terminé son ascension.

"Je ne suis pas du tout surpris par son niveau d'aujourd'hui. Avec son temps de jeu, il montre toutes ses qualités. J'ai le sentiment que plus il joue, plus il se libère, plus les gens voient ses qualités, a commenté l’ailier du Bayern Munich dans les colonnes de L’Equipe. Sa place dans la hiérarchie européenne ? Il y a encore des top joueurs à son poste, mais je pense qu'il deviendra l'un des tout meilleurs milieux d'Europe. Il a tout, Adrien. Il est technique, a du volume et, c'est le plus marquant chez lui, la vision du jeu. Il y a du monde, là, en Europe, mais il y arrivera. Donnez-lui encore un an ou deux."

D’ici là, les deux Français auront peut-être l’occasion de se croiser sur le terrain ce mercredi (20h45) en Ligue des Champions même si le Bavarois devrait débuter sur le banc ( voir la brève de 08h23 ).