Monaco : Jardim répond aux critiques « Par Romain Lantheaume - Le 27/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'AS Monaco ayant été balayée à domicile par le FC Porto (0-3) mardi en Ligue des Champions, l'entraîneur princier Leonardo Jardim doit répondre de ses choix, lui qui a notamment préféré titulariser l'inexpérimenté attaquant Adama Diakhaby (21 ans, 2 matchs en LdC cette saison) plutôt que Stevan Jovetic ou Baldé Keita. "J'ai choisi de mettre Diakhaby d'entrée pour sa vitesse pour nos transitions offensives. On avait besoin de quelqu'un pour prendre la profondeur", s'est justifié le technicien portugais après la rencontre, avant d'expliquer ensuite son remplacement par Guido Carrillo (26 ans, 2 apparitions en LdC cette saison) à la mi-temps. "Porto a fermé le jeu et on a choisi d'avoir quelqu'un de plus dans l'axe pour gagner des duels. Mais nous ne sommes jamais parvenus à le faire et à réaliser le dernier geste", a ajouté le champion de France en titre. Effectivement, Jardim a eu faux sur toute la ligne face aux Dragons…

