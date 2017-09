PSG : changement de programme pour Pastore

Mardi, le quotidien L’Equipe annonçait que Javier Pastore (28 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette saison), de nouveau confronté à ses ennuis récurrents au mollet, avait décidé d’employer les grands moyens en allant consulter à Madrid et éventuellement en Chine. Mais le milieu offensif du Paris Saint-Germain vient de revoir ses plans. En effet, d’après le quotidien Le Parisien, qui cite le club, "cette hypothèse n’est plus d’actualité".

D’après la même source, "El Flaco" est espéré pour le match face à Dijon le 14 octobre. Reste à savoir si l’Argentin pourra se remettre durablement de ses soucis en l’absence de nouveau traitement. Ces derniers jours, Téléfoot et SFR Sport affirmaient que le joueur préférait rester dans la capitale et travailler avec un préparateur privé, contrairement à l'avis du PSG. L’intéressé a donc obtenu gain de cause.