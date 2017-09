Atletico : ça ne s'arrange pas pour Gameiro... « Par Romain Lantheaume - Le 27/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré un exercice 2016-2017 honorable (16 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues), l’attaquant Kevin Gameiro (30 ans, 2 apparitions en Liga cette saison) ne semble plus entrer dans les plans de l’entraîneur Diego Simeone cette saison à l’Atletico Madrid. Opéré d’une pubalgie en juin dernier, le Français a dû se contenter de 27 minutes de jeu depuis son retour sur les terrains fin août. Et la situation de l’ancien Parisien ne va pas en s’arrangeant puisque celui-ci n’a même pas été convoqué dans le groupe retenu pour la réception de Chelsea ce mercredi (20h45) en Ligue des Champions. Antoine Griezmann, Angel Correa, Luciano Vietto et Fernando Torres lui ont été préférés. Et dire qu’à partir de janvier l’attaque comptera un concurrent supplémentaire et non des moindres avec Diego Costa… De quoi renforcer l’hypothèse d’un départ cet hiver pour le Colchonero.

