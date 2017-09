Monaco : Fabinho refuse de s'alarmer « Par Damien Da Silva - Le 27/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'AS Monaco a connu un lourd revers face au FC Porto (0-3) mardi à l'occasion de la 2e journée de la Ligue des Champions. Malgré cette douche froide, le milieu de terrain monégasque Fabinho (23 ans, 2 matchs en C1 cette saison) refuse de céder à la panique. "Nous ne sommes pas inquiets pour la qualification, il reste quatre matchs mais ça va être plus dur. Et on va jouer deux matchs contre l'équipe qui démontre pour l'instant qu'elle est la meilleure du groupe (Besiktas, ndlr). Mais nous sommes bons aussi, j'ai confiance, nous pouvons changer ça. On a perdu des joueurs importants, de bons joueurs sont arrivés mais il manque encore quelque chose, même si en championnat nous sommes bien. Les joueurs comme nous qui sommes depuis longtemps dans le club doivent aussi prendre leurs responsabilités", a annoncé le Brésilien en zone mixte. Pour se relancer dans la course à la qualification, Monaco va devoir bien gérer la double confrontation face à Besiktas (17 octobre et 1 novembre). Pour se relancer dans la course à la qualification, Monaco va devoir bien gérer la double confrontation face à Besiktas (17 octobre et 1 novembre).

