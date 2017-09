Monaco : Jardim croit toujours en la qualif'

Battu par le FC Porto (0-3) ce mardi lors de la 2e journée de la Ligue des Champions, Monaco occupe actuellement la 4e place du Groupe G avec un seul point au compteur. Malgré cette situation compliquée, l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim croit toujours en la qualification.

"On a un point. Il reste quatre matchs. Notre objectif est toujours de nous qualifier. On a besoin d'être plus attentif le prochain match, qu'il faudra gagner. Mais ce groupe est très équilibré, avec des équipes costaudes, fortes au niveau de l'intensité et de l'agressivité", a estimé le coach portugais en conférence de presse.

La réception de Besiktas le 17 octobre prochain s'annonce décisive pour l'avenir européen de l'ASM.