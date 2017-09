Porto : le plan "presque parfait" de Conceiçao « Par Romain Rigaux - Le 26/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d'une grosse performance, le FC Porto a infligé une sévère correction à l'AS Monaco (3-0) ce mardi soir en Ligue des Champions. Après la rencontre, l'entraîneur des Dragons, Sergio Conceiçao, était forcément satisfait de la stratégie mise en place et respectée par ses joueurs. "C'est un très bon match de notre part, on l'avait bien préparé et tout le mérite revient à mes joueurs face à une belle équipe de Monaco, a déclaré le coach portugais. Au niveau stratégique, c'était presque parfait, on a marqué trois buts et on les a bloqués. Nous avons bien densifié l'axe car on savait que c'était un de leur point fort." Avec quatre points en deux matchs, Porto occupe la 2e place du groupe G à deux longueurs de Besiktas. Avec quatre points en deux matchs, Porto occupe la 2e place du groupe G à deux longueurs de Besiktas.

