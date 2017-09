Real : Z. Zidane - "on a été énorme" « Par Damien Da Silva - Le 26/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions, le Real Madrid a dominé le Borussia Dortmund (3-1) ce mardi. Au micro de beIN Sports, l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane a rendu un hommage appuyé à ses joueurs. "Sur l’ensemble du match, on mérite amplement notre victoire. On avait à cœur de gagner ici pour la première fois. Il fallait envoyer un message à tout le monde. On a été énorme dans tous les secteurs de jeu. Les joueurs ont été vraiment énormes", a insisté le technicien français, ravi de la performance de son équipe. Impressionnants face au BvB, les Merengue occupent la tête du Groupe H à égalité avec Tottenham. Impressionnants face au BvB, les Merengue occupent la tête du Groupe H à égalité avec Tottenham.

