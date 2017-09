Porto : pour Brahimi, il n'y avait pas photo « Par Romain Lantheaume - Le 26/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mal parti en Ligue des Champions après sa défaite à domicile face au Besiktas (1-3), le FC Porto a parfaitement réagi en corrigeant l’AS Monaco (3-0) au stade Louis II ce mardi. Pour l’ailier des Dragons, Yacine Brahimi (27 ans, 1 match en LdC cette saison), les Lusitaniens ont largement mérité leur succès. "On a très bien joué les contre-attaques, je pense qu’on mérite notre victoire, a souligné l’international algérien au micro de beIN Sports. On voulait bien faire, on est venu ici pour gagner. On a été compact pendant 90 minutes, on a été inquiété peut-être une fois sur la barre mais je pense qu’on a bien géré le match." Désormais 2e avec deux points d’avance sur l’ASM et le RB Leipzig, Porto s’est parfaitement relancé. Désormais 2e avec deux points d’avance sur l’ASM et le RB Leipzig, Porto s’est parfaitement relancé.

