LdC : Dortmund 1-3 Real (fini) « Par Damien Da Silva - Le 26/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au terme d’une superbe rencontre, le Real Madrid a dominé le Borussia Dortmund (3-1) ce mardi lors de la 2e journée de la Ligue des Champions. Dans une superbe ambiance au Signal Iduna Park, le club allemand réalisait une bonne entame de match en monopolisant le ballon. Et pourtant, c’est le Real qui se procurait les deux premières occasions de la partie avec un duel perdu par Carvajal face à Bürki puis un sauvetage déterminant de Piszczek devant Bale. Dans la foulée, la réponse de Dortmund était immédiate ! Sur un centre de Yarmolenko, Philipp réalisait une volée sauvée sur sa ligne par Ramos... de la main, mais l’arbitre ne bronchait pas. Sur un rythme effréné, les deux équipes se rendaient coups pour coups, et Bale ouvrait le score d’une volée limpide déposée dans la lucarne de Bürki (0-1, 18e). Quel geste (voir brève 21h14) ! Après ce but, le Real contrôlait les débats et enchaînait les longues séquences de conservation du ballon. Malgré quelques tentatives, Dortmund manquait de lucidité dans la zone de vérité et peinait à se montrer dangereux jusqu’à la pause... Au retour des vestiaires, Dortmund repartait vers l’avant et Varane sauvait les siens en devançant Aubameyang, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide après un bon travail de Yarmolenko ! Plus tranchant, le Real réalisait le break avec une frappe placée de Ronaldo sur un centre de Bale (0-2, 49e). Le 410e but du Portugais en 400 matchs toutes compétitions confondues avec les Merengue. Loin d’être sonné, le BvB réagissait immédiatement avec la réduction du score d’Aubameyang après un centre de Castro (1-2, 54e). Dans une ambiance incroyable, le rythme ne baissait pas et le ballon allait d’un camp à l’autre ! Poussés par le public, les Allemands étaient à deux doigts d’égaliser mais le tir d’Aubameyang frôlait le poteau de Navas. Par la suite, la formation espagnole reprenait la main mais Isco ratait deux belles situations... Le Real allait-il regretter de ne pas tuer ce match ? Absolument pas car le patron Ronaldo se chargeait de le faire d’un tir puissant au premier poteau (1-3, 77e) ! Totalement abattu, Dortmund laissait filer ce match et le Real l’emportait pour la première fois de son histoire sur cette pelouse. Retrouvez tous les résultats, les buteurs et classements sur le LIVE-SCORE de Maxifoot.

