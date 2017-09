LdC : Dortmund 0-1 Real (mi-tps)

Au terme d’une excellente première période, le Real Madrid domine le Borussia Dortmund (1-0) pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions.

Dans une superbe ambiance au Signal Iduna Park, le club allemand réalisait une bonne entame de match en monopolisant le ballon. Et pourtant, c’est le Real qui se procurait les deux premières occasions de la partie avec un duel perdu par Carvajal face à Bürki puis un sauvetage déterminant de Piszczek devant Bale. Le BvB a eu chaud !

Dans la foulée, la réponse de Dortmund était immédiate ! Sur un centre de Yarmolenko, Philipp réalisait une volée sauvée sur sa ligne par Ramos... de la main, mais l’arbitre ne bronchait pas. Sur un rythme effréné, les deux équipes se rendaient coups pour coups, et Bale ouvrait le score d’une volée limpide déposée dans la lucarne de Bürki (0-1, 18e). Quel geste (voir brève 21h14) ! Après ce but, le Real contrôlait les débats et enchaînait les longues séquences de conservation du ballon. Malgré quelques tentatives, Dortmund manquait de lucidité dans la zone de vérité et peinait à se montrer dangereux jusqu’à la pause...