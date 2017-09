Bayern : le plan d'Ancelotti face au PSG Par Romain Rigaux - Le 26/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que le Bayern Munich affronte le Paris Saint-Germain mercredi (20h45) en Ligue des Champions, Carlo Ancelotti a dévoilé une partie de ses intentions pour cette rencontre. Le coach italien entend bien bousculer la formation parisienne et mettre en place un pressing fort. "Il faudra rester compact, créer des espaces et ne pas en laisser à Neymar, Cavani et Mbappé. Pour ce type de match, on doit commencer à défendre bien, oui, mais aussi à attaquer bien. L'équilibre est le plus important pour éviter les contres de Paris, ce sera une chose très importante", a expliqué l'entraîneur du club bavarois en conférence de presse. Les Parisiens sont prévenus. Les Parisiens sont prévenus.

News lue par 4 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+