PSG : Verratti revient sur son été

A la veille du match de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, Marco Verratti (24 ans, 6 matchs toutes compétitions cette saison) était présent en conférence de presse ce mardi. Et forcément, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain n'a pas échappé à une question sur son été agité, lui qui souhaitait partir au FC Barcelone.

"Quand j’ai parlé avec le club cet été, je ne savais pas qu’il y aurait ces arrivées de grands joueurs. On s’est mis d’accord de continuer ensemble. On a tous le même objectif. Cette décision, on l’a prise ensemble. Ma prolongation ? On va voir. Ce n’est pas moi qui regarde ce genre de choses", a expliqué l'Italien, sans doute rassuré par les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé durant le dernier mercato.