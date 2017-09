Southampton : le "grand joueur" Lemina surprend « Par Romain Rigaux - Le 26/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Transféré cet été de la Juventus Turin à Southampton pour 20 millions d'euros, Mario Lemina (24 ans, 4 matchs en Premier League cette saison) réussit de bons débuts sous ses nouvelles couleurs. Son coéquipier et milieu de terrain, Oriol Romeu, est déjà sous le charme et surpris. "C'est une super recrue. Il est très fort, s'est réjoui l'Espagnol dans les colonnes du Daily Echo. Il vient d'un grand club, nous savons qu'il a les qualités et un excellent niveau. C'est ce que le club tente de faire, attirer des joueurs de talent et il le fait bien. Mario jouait en Italie mais je ne l'avais jamais vu jouer avant. Je suis surpris par son comportement, c'est un grand joueur." Après deux saisons timides à la Juve, l'ancien Marseillais va peut-être faire décoller sa carrière chez les Saints. Après deux saisons timides à la Juve, l'ancien Marseillais va peut-être faire décoller sa carrière chez les Saints.

News lue par 12261 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+