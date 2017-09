LdC : Monaco 0-3 Porto (fini) « Par Romain Rigaux - Le 26/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mauvaise soirée pour l'AS Monaco. A l'occasion de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le club de la Principauté s'est incliné sur sa pelouse du stade Louis-II contre le FC Porto (0-3). Si Monaco aurait pu ouvrir le score dès les premières minutes sur une grosse occasion de Falcao, dont le tir était bien capté par Casillas, Porto posait ensuite plus de problèmes à l'ASM dans le premier quart d'heure grâce à un bon pressing et un Brahimi virevoltant. Au fil des minutes, le club de la Principauté prenait tout de même le dessus sur son adversaire mais manquait de précision dans la dernière passe et de mordant pour réellement inquiéter le gardien adverse. Et à force de gâcher de bonnes opportunités, à l'image de Diakhaby qui se loupait sur un contre très dangereux, Monaco était puni avec un but d'Aboubakar, malgré un double arrêt exceptionnel de Benaglio (0-1, 31e) ! Le gardien suisse pouvait être malheureux... Derrière, les hommes de Leonardo Jardim avaient du mal à se remettre de cette ouverture du score et Brahimi avait l'occasion de doubler la mise sur une reprise qui ne passait pas très loin du cadre. En seconde période, Monaco manquait toujours de précision et d'impact. Les Monégasques se loupaient toujours dans le geste ou la passe décisive capable de leur offrir l'occasion d'égaliser. Les Dragons, eux, se montraient dangereux en contre et Benaglio devait s'imposer devant un Marega en feu ce soir. Et justement, le Malien profitait d'un contre éclair pour offrir une passe décisive à Aboubakar, auteur d'un doublé ce soir (0-2, 69e). Derrière, Falcao trouvait la barre transversale de Casillas et prouvait que la réussite fuyait ce soir l'ASM, qui encaissait un dernier but de Layun après un cafouillage (0-3, 89e). En seconde période, Monaco manquait toujours de précision et d'impact. Les Monégasques se loupaient toujours dans le geste ou la passe décisive capable de leur offrir l'occasion d'égaliser. Les Dragons, eux, se montraient dangereux en contre et Benaglio devait s'imposer devant un Marega en feu ce soir. Et justement, le Malien profitait d'un contre éclair pour offrir une passe décisive à Aboubakar, auteur d'un doublé ce soir (0-2, 69e). Derrière, Falcao trouvait la barre transversale de Casillas et prouvait que la réussite fuyait ce soir l'ASM, qui encaissait un dernier but de Layun après un cafouillage (0-3, 89e).

