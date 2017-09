PSG : Emery a réglé le problème des penalties « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Qui tirera les prochains penalties du Paris Saint-Germain ? L'ancien Edinson Cavani ou le nouveau Neymar ? En conférence de presse ce mardi, Unai Emery a assuré avoir réglé le problème. Les deux auront l'occasion de les frapper. Mais quand et comment, surprise. "Beaucoup de joueurs sont prêts à les tirer. Les joueurs sont préparés pour les tirer. Nos deux joueurs, Neymar et Cavani, ont la responsabilité de les tirer. Nous aurons beaucoup de penalties. Je veux surtout qu’on marque les penalties, c’est le plus important. Le prochain tireur ? J’en ai parlé avec les deux. Je leur ai expliqué comment ça se passerait sur le terrain et pour les penalties", a seulement indiqué l'entraîneur parisien. A Cavani le premier et à Neymar s'il y en a un second ou si l'Uruguayen a déjà marqué dans le match ? On peut penser que le Basque a essayé de contenter ses deux stars. A Cavani le premier et à Neymar s'il y en a un second ou si l'Uruguayen a déjà marqué dans le match ? On peut penser que le Basque a essayé de contenter ses deux stars.

