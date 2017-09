PSG : M. Verratti - "au niveau du Bayern" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Face au Bayern Munich demain mercredi, le Paris Saint-Germain va passer son premier gros test européen de la saison. Pour Marco Verratti (24 ans, 1 match en LdC cette saison), le club francilien est désormais au niveau de la formation allemande. "On doit envoyer un signal à nous-mêmes. C’est un match important, mais pas décisif car ce n’est que la deuxième journée. Mais ça peut nous donner beaucoup de confiance de gagner contre le Bayern en jouant bien. Si on gagne, on n’aura rien gagné, et si on perd, c’est pareil. On doit profiter aussi. C’est la première fois depuis 5 ans qu’on se situe au niveau du Bayern. C’est déjà un bon travail, car ce n'est pas facile", a fait savoir le milieu de terrain italien en conférence de presse d'avant-match. En s'imposant demain, le PSG susciterait un peu plus de crainte encore chez les autres grands clubs européens. Et de respect aussi. En s'imposant demain, le PSG susciterait un peu plus de crainte encore chez les autres grands clubs européens. Et de respect aussi.

News lue par 1686 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+