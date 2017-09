EA SPORTS : c'est le jour J pour FIFA 18 !

La plus célèbre des simulations de football est disponible dès MAINTENANT EN CLIQUANT ICI !

Deux fois de suite champion d'Europe avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo révolutionne la jouabilité de FIFA 18. Les séances de capture de mouvements ont permis d'enregistrer l'accélération de Ronaldo, sa cadence de course, sa technique et ses frappes de balle pour apporter plus de fluidité, plus de réactivité et plus d'explosivité au jeu.

L'accélération de Ronaldo, les crochets de Sterling et les gestes des bras de Robben sont immédiatement reconnaissables dans FIFA 18. Les mouvements des joueurs tiennent compte de leurs vrais gestes dans la réalité, de leur taille et de leurs aptitudes afin que vous puissiez réellement vous sentir dans la peau des meilleurs footballeurs.

Principales nouveautés : nouvelle mécanique de dribbles, les meilleurs joueurs font preuve d'une plus grande créativité dans les duels, les contrôles et centres sont plus précis. Les graphismes des stades ont été encore enrichis pour une meilleure immersion...

Et le mode aventure avec Alex Hunter ? Après une première saison époustouflante en Premier League, Alex Hunter revient en force pour une deuxième saison et focalise l'attention du monde entier. Après une saga tumultueuse autour de son transfert, il aura la chance de jouer dans les plus grands clubs : le PSG, le Bayern Munich, l'Atlético Madrid et le LA Galaxy. Évoluez aux côtés des plus grandes stars comme Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Thierry Henry, Dele Alli, Rio Ferdinand, et Thomas Müller entre autres.

Des objectifs à court terme, basés sur un scénario, offrent encore plus de possibilités à Alex pour la deuxième saison de sa prometteuse carrière. Il aura la chance de disputer de nombreuses compétitions dans les plus grands championnats. Les utilisateurs devront faire face à des choix cornéliens qui auront des conséquences à long terme sur le scénario. Vivez votre propre Aventure en prenant des décisions qui dicteront l'avenir d'Alex Hunter et qui pèseront sur ses relations avec des personnages sur le terrain mais aussi en dehors.

Personnalisez l'apparence d'Alex Hunter dans les moindres détails (coupe de cheveux, tatouages, vêtements, pied fort...).

