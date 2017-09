PSG : P. Pauleta - "j'aime tout chez lui" « Par Romain Lantheaume - Le 26/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Véritable légende au Paris Saint-Germain, Pedro Miguel Pauleta se régale depuis l’arrivée de l'ailier Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison). Comme beaucoup, l’Aigle des Açores ne tarit pas d’éloges au moment de commenter les premiers pas du Brésilien. "J’aime tout chez lui. C’est un joueur qui a une énorme technique et le sens du but. Il peut donner beaucoup de passes aux autres tout en offrant du spectacle, une notion importante, a souligné le Portugais dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Neymar est complet. Paris a trois, quatre, cinq joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment." L’ancien buteur sera ravi d’apprendre que l’Auriverde est remis de sa blessure à un orteil et bon pour le service pour affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions mercredi (20h45). L’ancien buteur sera ravi d’apprendre que l’Auriverde est remis de sa blessure à un orteil et bon pour le service pour affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions mercredi (20h45).

News lue par 6586 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+