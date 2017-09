Valence : tout baigne pour Guedes « Par Romain Lantheaume - Le 26/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Barré par la concurrence au Paris Saint-Germain, l’attaquant Gonçalo Guedes (20 ans, 4 matchs en Liga cette saison) a été prêté à Valence cet été. Et le séjour en Espagne commence de belle manière pour le Portugais. Passeur décisif contre Malaga lors de la précédente journée de Liga (5-0), l’ancien joueur du Benfica a remis ça dimanche en distillant deux caviars face à la Real Sociedad (3-2). Pour le plus grand bonheur de son nouvel entraîneur, Marcelino. "Nous sommes très satisfaits de la façon dont il joue, a lancé le technicien dans des propos rapportés par Superdeporte. Nous savions que Gonçalo Guedes était un joueur avec un grand potentiel. Nous avons tout essayé pour qu’il vienne. La gestion des dirigeants et l’aide d’Unai Emery nous ont aidés." Des débuts réussis pour Guedes qui va engranger de la confiance après six mois avec un temps de jeu très limité à Paris. Des débuts réussis pour Guedes qui va engranger de la confiance après six mois avec un temps de jeu très limité à Paris.

