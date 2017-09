Juve : Allegri ne lâche pas Higuain « Par Romain Lantheaume - Le 26/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Décevant en ce début de saison, l’attaquant de la Juventus Turin Gonzalo Higuain (29 ans, 6 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) a démarré le derby face au Torino (4-0) sur le banc samedi. Malgré ce message très clair adressé à son buteur, l’entraîneur bianconero Massimiliano Allegri veut croire en un réveil de "Pipita". "Si Gonzalo Higuain continue de se précipiter pour marquer un but, il aura du mal à trouver les filets. Il doit être plus calme et jouer comme il le fait habituellement, a conseillé le technicien en conférence de presse. Marquer lui vient naturellement, il marquera encore et sera de nouveau un joueur crucial pour nous. Il a été si important pour nous la saison dernière en inscrivant 32 buts. Il a été et il continuera d'être quelqu'un sur qui on peut compter." Le sursaut d’orgueil de l’ancien Merengue est attendu. Le sursaut d’orgueil de l’ancien Merengue est attendu.

News lue par 8827 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+