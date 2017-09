LdC : 1600€ pour une victoire 3-0 du PSG !

Pour le retour de la Ligue des Champions et notamment l'affiche PSG – Bayern Munich, le site de paris sportifs Winamax propose à ses nouveaux joueurs 1 pari de 10 € offert dès l'inscription. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de vous INSCRIRE ICI.

Et encore mieux, si vous déposez sur Winamax, votre premier pari sera remboursé s'il est perdant (à la hauteur de votre premier dépôt et dans la limite de 100 € !).

Le pari de 10 € offert et le 1er pari remboursé, cela fait donc 2 paris que vous pourrez placer sans aucun risque sur Winamax. Ça tombe bien, il y a plein de cotes tentantes en Ligue des champions et on vous a fait une petite sélection.

Retrouvez ci-dessous une sélection des cotes intéressantes de la Ligue des champions :

PSG vs Bayern Munich

La victoire du PSG est cotée à 1.91 et ça nous semble intéressant ! En effet, le PSG aura à cœur de démontrer à toute l'Europe que l'équipe est un candidat très crédible au sacre, et pourra compter sur le retour dans son onze de départ des Brésiliens Neymar et Dani Alves. Le Bayern, dont la victoire est cotée à 3.50, connaît quant à lui un début de saison compliqué et la marche PSG sera certainement trop haute pour un club bavarois encore en rodage. Au niveau des scores exacts, la victoire du PSG sur le score de 2-1 est cotée à 7.75 alors que la victoire 2-0 est cotée à 11.50 ! Mieux, la victoire du PSG sur un score exact de 3 à 0 est cotée à 16, c'est-à-dire que vous pouvez gagner 1600 € pour une mise de 100 € !

Sporting Portugal vs FC Barcelone

Irrésistible en ce début de saison et porté par un Lionel Messi au sommet de son art, on ne voit vraiment pas ce qui pourrait empêcher Barcelone d'aller l'emporter au Sporting Portugal. Cotée à 1.38, la victoire de Barcelone semble entendue. Pour des plus grosses cotes, c'est encore une fois du côté des scores exacts qu'il faudra se tourner. Les victoires de Barcelone 3 à 0 et 4 à 0 sont respectivement cotées à 8.50 et 13.50. Pour ceux qui croient à un Barça stratosphérique, les cotes de 5 à 0 et 6 à 0 sont quant à elles de 27 et 65 ! On mise une petite pièce ?

CSKA Moscou vs Manchester United

Les Mancuniens sont très en forme cette année et ils enchaînent les gros scores en Premier League, en témoignent les 17 buts inscrits et 2 buts encaissés lors de leurs 6 premières journées. Manchester United se déplace au CSKA Moscou avec une victoire cotée à 1.65. Les victoires 3 à 0 et 4 à 0 sont cotées à 10 et 23, ce qui paraît réalisable vu la forme du moment des coéquipiers de Paul Pogba. Si vous misez 100 € sur le score de 4 à 0 pour Manchester, vous pouvez gagner 2300 € !

Le gros combo de 6 matchs du jour !

Pour le combo de la journée, on va tenter de faire sauter la banque en combinant 6 matchs de cette journée de Ligue des champions : 3 victoires à domicile et 3 victoires à l'extérieur ! Pour les victoires à domicile, on a retenu : PSG face au Bayern (1.91), l'Atlético Madrid face à Chelsea (2.10), Anderlecht face au Celtic Glasgow (2.05). A l'extérieur, on mise sur les victoires des équipes favorites : Barcelone au Sporting Portugal (1.38), Manchester United au CSKA Moscou (1,65) et l'AS Roma à Qarabag Agdam (1.42). Si ce combiné passe, vous pouvez gagner 2659 € pour une mise de 100 €. Tentant, non ?

IMPORTANT : Du 26 au 27 septembre, Winamax vous offre un pari gratuit de 10 € dès l'ouverture de votre compte (aucun dépôt nécessaire !). Sachez aussi que votre 1er pari perdant est remboursé à la hauteur de votre 1er dépôt (jusqu'à 100 € !). Et libre à vous ensuite de re-jouer plus tard, ou si vous préférez, de récupérer ce remboursement sur votre compte bancaire.

>> Voir toutes les cotes de la Ligue des champions