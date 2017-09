Porto : Conceiçao prévient Monaco

L'AS Monaco doit confirmer son nul ramené d'Allemagne il y a deux semaines par une victoire ce mardi face au FC Porto en Ligue des Champions. Un adversaire qui a soif de revanche après s'être lourdement incliné à domicile d'entrée contre Besiktas (1-3).

"Nous sommes dans un état d’esprit fantastique, nous abordons le match avec beaucoup d’ambition et de détermination, a prévenu l'entraîneur des Dragons Sergio Conceiçao en conférence de presse d'avant-match. Les meilleures équipes européennes perdent des matchs, on ne peut pas remettre en question toute l’histoire d’un grand club comme le FC Porto après une défaite. Nous allons démontrer que nous sommes encore présents. Il y a beaucoup de force dans le vestiaire. J’ai un groupe de joueurs de qualité humainement et collectivement, je suis persuadé que nous allons avoir de grands résultats au Portugal et sur la scène européenne. J’ai confiance en mon équipe et nous allons montrer autre chose que contre Besiktas, pour prouver la force de l’institution."

Voilà les Monégasques prévenus.