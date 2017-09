Chelsea : Fabregas regrette déjà Diego Costa « Par Romain Lantheaume - Le 26/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prié de faire ses valises par l’entraîneur Antonio Conte, l’attaquant Diego Costa (28 ans) vient d’être transféré de Chelsea à l’Atletico Madrid. Si les bons débuts d’Alvaro Morata ont aidé les Blues à digérer le départ de leur buteur attitré, le milieu de terrain Cesc Fabregas (30 ans, 5 matchs et 1 but en Premier League cette saison) regrette quant à lui clairement la vente de l’international espagnol. "Ces dernières années, en tant que pur 9, personne n’a été meilleur que lui, a lancé l’ancien Gunner dans les colonnes du journal Marca. Je m’entendais à la perfection avec lui. Il connaissait mon football, il savait lire mes passes et le plus important, il les récupérait. Il est très important pour un vestiaire. C’est un personnage qui anime un vestiaire." Il est vrai que les deux compères avaient formé un sacré duo en 2014-2015. Il est vrai que les deux compères avaient formé un sacré duo en 2014-2015.

