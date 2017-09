Real : Zidane sous le charme de Casemiro

S'il n'est pas le plus connu de l'équipe, Casemiro (25 ans, 5 matchs et 1 but en Liga cette saison) est néanmoins devenu indiscutable au sein du milieu de terrain du Real Madrid. Zinedine Zidane n'hésite pas à comparer le Brésilien à quelques glorieux anciens qu'il a bien connus.

"Oui, on peut le comparer à Makelele ou Deschamps. A chaque fois qu’un joueur donne de l’équilibre entre l’attaque et la défense, il effectue un travail comme eux le faisaient. Ce qu’il fait ne surprend plus personne. Il est en pleine confiance et chaque jour, chaque année, il est encore meilleur", a fait savoir l'entraîneur des Merengue.

Le trio Casmiro-Kroos-Modric est une vraie arme pour le Real.