PSG : la dernière chance pour Pastore ?

Par Romain Lantheaume - Le 26/09/2017

A nouveau indisponible en ce début de saison en raison de ses soucis récurrents au mollet, Javier Pastore (28 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a décidé d'employer les grands moyens. Ce mardi, le journal L'Equipe affirme que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain va prendre la direction de Madrid afin de passer de nouveaux examens et suivre un protocole de soins adaptés. "El Flaco" s'était déjà rendu dans la capitale espagnole l'hiver dernier. Son travail avec des spécialistes de la biomécanique et le port de semelles orthopédiques lui avaient alors donné un peu de répit pour la seconde partie de saison. Si cette méthode échoue, l'Argentin a prévu de s'envoler pour la Chine afin de consulter le physiothérapeute brésilien Eduardo Santos, spécialiste en médecine alternative (il avait fait des miracles pour David Luiz en 2015). Pastore ne va pas perdre de temps et ralliera Madrid cette semaine ou la suivante. En attendant, on ne devrait pas revoir le Sud-Américain sur les terrains...

