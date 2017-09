Monaco : pas de Falcao-dépendance !

Affaiblie pendant le mercato estival, l’AS Monaco peut compter sur son attaquant Radamel Falcao (31 ans), en très grande forme. Mais les coéquipiers de João Moutinho (31 ans, 6 matchs en L1 cette saison) ne veulent surtout pas entendre parler d’une dépendance au buteur colombien.

"Non. Tout seul, Falcao ne peut pas tout faire. Nous sommes une équipe, a corrigé le milieu portugais. Après, Falcao sait faire la différence et marquer. J'espère qu'il va continuer à le faire. On travaille collectivement pour un objectif. Et Falcao est un joueur qui aide."

Avec 11 buts en 7 matchs de L1, on peut dire qu’El Tigre fait plus qu’aider les Monégasques…