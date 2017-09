Bordeaux : Malcom à 100% Girondin ?

Bordeaux : Malcom à 100% Girondi n ? « Par Eric Bethsy - Le 25/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après avoir retenu Malcom (20 ans, 7 matchs et 3 buts en L1 cette saison) cet été, les Girondins de Bordeaux s’attendent à un départ de leur ailier lors du prochain mercato estival. C’est pourquoi le club aquitain, qui ne possède que 50 % des droits du Brésilien, essaye de récupérer les parts restantes depuis quelques semaines. Et selon L’Equipe, le pensionnaire du Matmut Atlantique a peut-être rempli son objectif. Pendant que Malcom s’apprête à prolonger son contrat, "les dirigeants bordelais ont également réglé la question de ses droits à la revente", affirment nos confrères. Compte tenu de l’énorme début de saison du joueur, il s’agirait d’un gros coup pour Bordeaux, qui n'aurait plus à verser un pourcentage sur le montant de son éventuel transfert. Compte tenu de l’énorme début de saison du joueur, il s’agirait d’un gros coup pour Bordeaux, qui n'aurait plus à verser un pourcentage sur le montant de son éventuel transfert.

