Bayern : Coman annonce du spectacle au Parc !

Bayern : Coman annonce du spectacle au Par c ! « Par Eric Bethsy - Le 25/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Concurrents dans le même groupe en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich vont s’affronter mercredi (20h45) au Parc des Princes. Un choc que l’ailier bavarois Kingsley Coman (21 ans, 1 apparition en LdC cette saison) annonce riche en spectacle ! "Je pense que ce sera un grand match avec deux équipes qui veulent remporter cette compétition, a confié le Français, dans des propos relayés par le média Le Parisien. Il sera essentiel de rester concentrés toute la rencontre, mais le fait que le PSG soit une équipe qui aime jouer vers l´avant va nous permettre de trouver davantage d´espaces qu´en championnat. Ce sera un match ouvert et je pense qu´il y aura pas mal de buts." Avec autant de talent dans les deux équipes, on peut effectivement s’attendre à une partie agréable. Avec autant de talent dans les deux équipes, on peut effectivement s’attendre à une partie agréable.

