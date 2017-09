Lyon : Traoré est lucide sur ses débuts « Par Eric Bethsy - Le 25/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Impressionnant en tout début d’exercice, l’ailier de l’Olympique Lyonnais Bertrand Traoré (22 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison) a clairement baissé le pied depuis quelques rencontres. Lucide sur ses performances, le Burkinabé ne s’est pas servi de la trêve internationale comme prétexte. "Oui, le retour d’Afrique avait été difficile. Alors je commence à revenir, à retrouver la forme du début de saison. Mais je veux faire plus, être plus décisif. Je sais que je dois apporter plus à l’équipe. Avec le temps, ça va venir, a confié l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam au Progrès. (...) En tant que compétiteur, on veut gagner tous les matchs, prendre le maximum de points. Il faut repartir au travail, s’accrocher et repartir sur nos bases des premiers matchs." D’autant que l’entraîneur Bruno Genesio est capable de faire des choix forts avec ses attaquants. Ce que Memphis Depay et Maxwel Cornet pourront confirmer... D’autant que l’entraîneur Bruno Genesio est capable de faire des choix forts avec ses attaquants. Ce que Memphis Depay et Maxwel Cornet pourront confirmer...

