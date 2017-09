Naples : Milik, la galère continue...

Quel terrible coup dur pour Arkadiusz Milik (23 ans, 3 apparitions et 1 but en Serie A cette saison)... Victime d'une rupture partielle des ligaments croisés du genou gauche la saison dernière et absent de longs mois, l'attaquant de Naples s'est blessé à l'autre genou samedi contre la SPAL (3-2). L'international polonais a été opéré avec succès ce lundi et manquera encore plusieurs mois de compétition.

Recruté 32 millions d'euros en 2016 par le Napoli, Milik joue vraiment de malchance après avoir réussi des débuts exceptionnels lors de son arrivée en Italie avec 7 buts en 9 matchs toutes compétitions confondues.