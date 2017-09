Arsenal : Henry tient son nouveau chouchou « Par Romain Lantheaume - Le 25/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Jeune milieu offensif d’Arsenal, Reiss Nelson (17 ans, 3 apparitions toutes compétitions cette saison) a profité du match de League Cup face à Doncaster (1-0) pour fêter sa première titularisation avec les professionnels la semaine dernière. Et à en croire la légende du club londonien Thierry Henry, le Gunner dispose d’un très bel avenir. "J’ai travaillé avec Reiss lorsque j’étais au centre de formation d’Arsenal et j’étais vraiment impressionné par lui, a raconté le Français dans une chronique du Sun. Il a tous les attributs pour percer. Il s’entraînait et jouait avec les U18 alors qu’il n’avait que 16 ans. Il était tellement bon qu'après deux ou trois mois, nous sentions qu’il perdait son temps. Il n’apprenait rien parce qu’il était trop bon et au-dessus des standards. Il a donc été surclassé avec les U23 pour qu’il puisse travailler avec des gars plus forts et plus grands. Ce gamin a tout le talent pour frapper à la porte de l’équipe première." Le jeune Anglais appréciera ! Le jeune Anglais appréciera !

