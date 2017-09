OM : le nouveau système, Rami adore !

Depuis le passage en 4-2-3-1, l’Olympique de Marseille vient d’enchaîner trois victoires consécutives toutes compétitions confondues. Alors que l'arrière-garde avait tendance à prendre l’eau dans le 4-3-3, le défenseur central de l’OM, Adil Rami (31 ans, 6 matchs en L1 cette saison), approuve forcément cette évolution tactique.

"C’est solide. Quand t’as deux mecs comme ça au mitard (Luiz Gustavo et André Franck Zambo Anguissa, ndlr), on est aidés défensivement, a souligné le Tricolore au micro de Canal+. En début de saison, on était un peu esseulés. On se prenait des vagues, c’était dur physiquement et mentalement, il fallait assurer les coups à chaque fois. Quand tu tombes sur des jeunes qui vont à 2000 et qui te prennent en un-contre-un sur des contres, ce n’est pas facile. Grâce à ces deux piliers au milieu de terrain, ça nous permet de récupérer physiquement, d’être plus sûr dans les duels et serein mentalement."

Avec ce système, Garcia semble avoir trouvé la bonne formule.