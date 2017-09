Nantes : "trop italien", même pour Ranieri !

Vainqueur dans la douleur à Strasbourg (2-1) dimanche, le FC Nantes a passé une bonne partie de la rencontre à défendre l’avantage acquis à la suite d’un but splendide du latéral polyvalent Léo Dubois (voir ici). Si cette victoire porte la marque du style Claudio Ranieri, l’entraîneur des Canaris aimerait voir son équipe pratiquer un football un peu plus léché, comme l’a révélé le milieu de terrain Adrien Thomasson (23 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison) après la rencontre.

"Le coach nous a dit que c'était trop italien, qu'il voudrait que ce soit un peu plus brésilien, avec plus de folie", a raconté l’ancien joueur d’Evian-TG dans des propos rapportés par L’Equipe. En attendant, le FCN, 6e au classement, ne pointe qu’à deux unités du podium.