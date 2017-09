OM : Dugarry dézingue le recrutement « Par Romain Rigaux - Le 25/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si l'Olympique de Marseille s'est rassuré dimanche contre Toulouse (2-0), cette victoire ne va pas mettre fin aux interrogations concernant le projet de Frank McCourt. En attendant confirmation, Christophe Dugarry ne se prive pas pour critiquer le recrutement de l'OM. Et surtout l'idée de faire revenir des anciens. "Je trouve ça nul. C’est un petit projet... C’est la seule idée que t’as ? De faire revenir Rami, Abdennour, en Ligue 1 et de prendre Evra, Sanson, Mandanda... Quand tu as eu dix mois pour réfléchir et de te positionner pour racheter l’OM, j’espère que tu as d’autres projets que ça. Même mon père il aurait pu le faire le recrutement. C’est une blague. Le seul un peu original, c’est Luiz Gustavo. Le reste, même quelqu’un qui regarde trois matchs par mois aurait pu le faire ce recrutement", a lâché le consultant dans Onze Mondial.

