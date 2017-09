OM : Rami préfère se méfier « Par Romain Lantheaume - Le 25/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans un stade Vélodrome plus apaisé que ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille a poursuivi l’opération reconquête en affichant un visage séduisant face à Toulouse (2-0) dimanche en Ligue 1. Après une période compliquée en début de mois, le défenseur central Adil Rami (31 ans, 6 matchs en L1 cette saison) savoure ces moments, tout en sachant que le vent peut très vite tourner. "Je me méfie de Marseille. (…) Ça va très vite ici, a souligné le Tricolore au micro de Canal+. Aujourd’hui, on a gagné, tout le monde est content, on va pouvoir aller au restaurant ce soir (dimanche) et bien dormir. Mais à Marseille, il suffit d’un seul match pour chambouler tout ça. La pression peut revenir très vite." Pour l’instant, l’OM semble avoir trouvé son rythme dans le 4-2-3-1 concocté par Rudi Garcia. Pour l’instant, l’OM semble avoir trouvé son rythme dans le 4-2-3-1 concocté par Rudi Garcia.

