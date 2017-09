PSG : Cavani, 1 M€ pour laisser les penalties ?

PSG : Cavani, 1 M€ pour laisser les penaltie s ? « Par Romain Rigaux - Le 25/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si l'on ne sait toujours pas qui a été désigné tireur numéro 1 des penalties au Paris Saint-Germain entre Edinson Cavani (30 ans, 7 matchs et 7 buts en L1 cette saison) et Neymar (25 ans, 5 matchs et 4 buts en L1 cette saison), le président Nasser Al-Khelaïfi a tenté de trouver une solution après la brouille contre Lyon (2-0). D'après les informations d'El Pais, le patron du club de la capitale aurait proposé 1 million d'euros à l'Uruguayen pour laisser son coéquipier brésilien tirer les penalties. En fait, Al-Khelaïfi proposait à Cavani de valider dès à présent sa prime qui lui était promise s'il terminait meilleur buteur du championnat. Une proposition refusée par El Matador. Ce dernier a expliqué qu'il n'était pas intéressé par l'argent et a tenu à rappeler qu'il avait gagné, grâce à son ancienneté et ses performances, le droit de tirer les penalties.

