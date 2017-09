PSG : Thiago Silva cherche la taupe « Par Romain Rigaux - Le 25/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Interrogé après le nul contre Montpellier (0-0) sur les fuites dans la presse concernant certaines discussions dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, Thiago Silva (33 ans, 5 matchs en L1 cette saison) n'a pas masqué son agacement. Le défenseur central du club de la capitale veut trouver la taupe trop bavarde. "On en a parlé entre nous. C’est vrai qu’ici, c’est un peu plus difficile pour que ça reste entre nous. Chaque fois qu’il se passe quelque chose, tout sort dans la presse le jour suivant. Je ne sais pas ce qui se passe mais si on trouvait cette personne qui parle...", a lâché le capitaine parisien dans des propos rapportés par 20 Minutes. Dernier exemple en date, l'altercation révélée par L'Equipe deux jours après la brouille entre Edinson Cavani et Neymar sur le fameux penalty contre Lyon (2-0). Dernier exemple en date, l'altercation révélée par L'Equipe deux jours après la brouille entre Edinson Cavani et Neymar sur le fameux penalty contre Lyon (2-0).

