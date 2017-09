PSG : difficile, mais Lucas s'y attendait... « Par Romain Lantheaume - Le 25/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que l’arrivée de Julian Draxler lui avait déjà fait perdre son statut de titulaire en début d’année 2017, l’ailier Lucas (25 ans, 2 apparitions et 1 but en L1 cette saison) doit désormais se contenter des miettes au Paris Saint-Germain à la suite des signatures de Neymar et Kylian Mbappé. Relégué très bas dans la hiérarchie, le Brésilien tente de prendre son mal en patience. "En restant ici, je savais que ça allait être difficile, mais c’est un défi pour moi, a assuré l’ancien joueur de Sao Paulo dans des propos rapportés ce lundi par le quotidien Le Parisien. Je fais partie du groupe. Je vais travailler dur pour profiter des opportunités qui vont venir. Je suis content d’être là avec mes amis. En plus, on a des chances de gagner de grandes choses cette saison. Je suis là pour aider. (…) Je pense que j’ai un avenir dans cette équipe. Je vais travailler et puis... on ne sait pas ce qui peut se passer demain." Avec les absences d’Angel Di Maria et Neymar, le Sud-Américain a pu entrer en jeu samedi à Montpellier (0-0), portant à 37 son total de minutes jouées cette saison… Avec les absences d’Angel Di Maria et Neymar, le Sud-Américain a pu entrer en jeu samedi à Montpellier (0-0), portant à 37 son total de minutes jouées cette saison…

