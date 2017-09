OM : les principales satisfactions de Garcia « Par Romain Rigaux - Le 25/09/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A l'issue de la victoire de l'Olympique de Marseille contre Toulouse (2-0), dimanche lors de la 7e journée de Ligue 1, Rudi Garcia pouvait avoir le sourire. L'équipe olympienne a fourni une très belle prestation et l'entraîneur marseillais a salué le travail de ses joueurs. "Cela fait deux matchs que l'on frappe plus de vingt fois au but. On n'est pas si défensif que ça, on s'approche du but adverse. On a joué simple, on aurait pu être plus dangereux en première période en anticipant les centres. C'est un match complet. Il faut cette implication de tous, quelle que soit l'organisation du jeu. Quand on est juste techniquement, quand on met de l'impact à la récupération, avec de la confiance, on fait de meilleurs matchs", a expliqué le coach de l'OM. Prochain rendez-vous pour Marseille, jeudi (19h) contre Salzbourg en Ligue Europa. Prochain rendez-vous pour Marseille, jeudi (19h) contre Salzbourg en Ligue Europa.

News lue par 5103 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+