PSG : un milieu toujours ciblé pour janvier

A la suite des départs de Blaise Matuidi et Grzegorz Krychowiak, et des échecs dans les dossiers Fabinho (Monaco) et Danilo Pereira (FC Porto) cet été, le Paris Saint-Germain dispose des seuls Thiago Motta, Marco Verratti et Adrien Rabiot comme milieux de terrain de formation et expérimentés. Or, le match à Montpellier (0-0) samedi a mis en évidence que les membres du trio ont parfois besoin de souffler.

Du coup, le quotidien L'Equipe indique ce lundi qu'un milieu de terrain au profil de numéro 6 est toujours ciblé en vue du mercato hivernal. Il s'agit d'une priorité pour l'actuel leader du championnat qui a déjà recommencé à travailler sur ce dossier. Selon la même source, le PSG dispose de plusieurs options : soit vendre afin de rester dans les clous du fair-play financier pour s'offrir une recrue d'envergure à ce poste, soit faire des économies en signant un profil "moins en vue".

Actuellement, c'est la seconde option qui aurait la priorité. Mais le club de la capitale n'exclut pas non plus de faire appel au jeune de la réserve, Lorenzo Callegari (19 ans), à son avantage durant la tournée de pré-saison en 2016 et qui n'a pas vraiment eu sa chance depuis. Affaire à suivre…