OM : Thauvin n'avait pas vu mieux

Bien en place et séduisant offensivement, l’Olympique de Marseille a dominé Toulouse (2-0) ce dimanche en Ligue 1. Auteur de l’ouverture du score, l’ailier Florian Thauvin (24 ans, 7 matchs et 2 buts en L1 cette saison) estime que l’OM a tout simplement livré sa plus belle prestation de la saison.

"Je pense que dans le contenu, c’est le meilleur match de l’OM cette saison, a affirmé l’ancien Bastiais en zone mixte. Il y avait un peu de tout. Il y a forcément des choses à corriger, mais on a vu une belle équipe de l’OM ce soir et c’est bon pour la confiance. On a prouvé qu’on était capable de gagner avec la manière."

Toutes compétitions confondues, le club phocéen vient d’enregistrer trois victoires consécutives.