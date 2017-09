TFC : Dupraz n'arrive même pas à y croire...

Bien connu pour ne pas mâcher ses mots, l'entraîneur de Toulouse Pascal Dupraz avait forcément des choses à dire après la prestation très pâle de ses troupes dimanche en Ligue 1 face à l'Olympique de Marseille (0-2). Le coach haut-garonnais avait même du mal à y croire après la rencontre.

"Je ne peux pas être déçu parce qu'on n'a pas joué. Je vais peut-être me réveiller demain matin en constatant que le match contre l'OM n'a pas eu lieu, a ironisé le technicien en conférence de presse. Il n'y a pas de cohérence dans les mouvements, on n'a pas joué ensemble, ça a été trop pauvre pour être vrai. Il n'y a pas eu de révolte, rien, de la léthargie de la première à la 93e minute. C'est un contenu tellement pauvre, en-deçà d'une équipe de L1, défensivement c'était catastrophique. (…) On a été de bons sparring-partners et encore."

Et ce ne sont pas les propos du milieu de terrain du TFC Yannick Cahuzac (32 ans, 4 matchs en L1 cette saison) qui contrediront ceux de son coach ( voir la brève de 23h15 )…