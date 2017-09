OM : Ocampos, roi des buts improbables

De retour à un niveau intéressant avec l’Olympique de Marseille, l’ailier Lucas Ocampos (23 ans, 4 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a marqué son second but de la saison dimanche en Ligue 1 face à Toulouse (2-0). Arrivé lancé, l’Argentin a eu de la chance de reprendre, sans doute involontairement, de la cuisse un corner frappé par Dimitri Payet et dévié.

Spécialiste des buts inscrits avec un maximum de réussite, l’ancien Milanais avait marqué une première fois cette saison à Nantes (1-0) en août... grâce à un ballon qui lui avait rebondi sur le bras. Reste à savoir quel porte-bonheur utilise le Sud-Américain !