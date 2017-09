TFC : l'OM, Cahuzac s'incline

A l'issue d'une prestation très pauvre, Toulouse s'est logiquement incliné au Stade Vélodrome face à l'Olympique de Marseille (0-2) ce dimanche en Ligue 1. Pour le milieu de terrain du TFC Yannick Cahuzac (32 ans, 4 matchs en L1 cette saison), l'OM était clairement au-dessus mais les Violets ne lui ont pas vraiment compliqué la tâche…

"Ils nous ont surclassé dans tous les domaines, a reconnu l'ancien Bastiais au micro de Canal+. On est passé au travers, on a concédé tellement d'occasions. On a été mangé dans tous les duels, cela a été compliqué, ils ont beaucoup de mouvements, on n'a pas su les contrer. Même s'ils sont au-dessus techniquement, dans les duels on doit répondre beaucoup plus présent."

14e, Toulouse marque le pas avec cette seconde défaite consécutive.