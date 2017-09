OM : Rami ressent une progression

Au terme d'un match maîtrisé, l'Olympique de Marseille a dominé Toulouse (2-0) ce dimanche en clôture de la 7e journée de Ligue 1. Solide face aux Violets, le défenseur central phocéen Adil Rami (31 ans, 6 matchs en L1 cette saison) estime que l'OM monte en puissance.

"C'est vrai que ça fait plaisir. Depuis quelque temps, on arrive à retrouver le chemin des filets, on gagne. On n'avait pas trop la manière. Il fallait commencer par être plus défensif, ce qu'on a réussi à faire et maintenant avec le temps et un peu plus de confiance, on arrive à dérouler plus de jeu, plus de football, a savouré le Tricolore au micro de Canal+. On a vécu des moments difficiles et il faut s'en servir pour continuer sur cette lancée."

L'ancien Lillois a par ailleurs salué le passage au 4-2-3-1 pour expliquer la bonne série de l'OM, qui reste sur trois victoires consécutives toutes compétitions confondues.